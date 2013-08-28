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В Минской области за один день произошли две аварии по вине неопытных водителей

28 августа 2013 15:34
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Новости Беларуси. 59-летний мужчина попал под колеса легковушки в Борисове. Происшествие произошло на пешеходном переходе. Известно, что автомобилем управляла 24-летняя девушка. Пешеход доставлен в больницу.

А на трассе Минск-Микашевичи в Пристоличье 22-летний парень, выезжая на главную магистраль, не уступил дорогу легковушке. В результате столкновения пострадала одна из пассажирок.

Причины происшествий выясняют сотрудники ГАИ. Возможно, небольшой опыт водителей мог привести к дорожным трагедиям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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