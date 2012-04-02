В Витебске за полдня произошло более 20 ДТП

Новости Беларуси, Витебск. Более 20 ДТП произошло сегодня в Витебске в первой половине дня. Водители, поспешившие переобуть летнюю резину, оказались заложниками зимней погоды. Многие просто не могли подняться в гору по мокрому снегу и застыли с аварийками на скользкой дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Глячков, старший госавтоинспектор межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Произошло порядка 20 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это незначительные дорожно-транспортные происшествия, там, где получили механические повреждения транспортные средства. Причинами тому служит то, что многие водители нарушают требования скоростного режима, не учитывают погодные условия. Также некоторые владельцы транспортных средств «переобули» свои машины в летние шины.