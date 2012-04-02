Скользкая дорога и летняя резина стали причиной тройной аварии на улице Коммунистической в Минске

Новости Беларуси, Минск. На улице Коммунистической микроавтобус выезжал с улицы Красной, на горке автомобиль как по накатанной поехал вниз. Предвидя печальные последствия, женщина-водитель попыталась свернуть в сторону бордюра, однако этого ей не удалось. Вначале машина зацепила паркующуюся иномарку, далее микроавтобус врезался во внедорожник, оставленный у обочины, а тот по инерции – в легковушку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Москалик, водитель микроавтобуса:

Далеко уже начала тормозить, но под тяжестью машину просто несет. Перед тем, как зацепить машины, я пыталась выскочить на бровку, но они обледеневшие. Хотела, чтобы столб мне помог остановиться каким-то образом.

Анатолий Витко, инспектор ОГАИ РУВД Центрального района:

Водитель не учел дорожные условия. Еще у водителя микроавтобуса разная резина: на передней оси установлена летняя резина, а на задней оси установлена зимняя резина. Зимняя имеет хороший износ.

Утренняя метель увеличила аварийность и стала причиной многочисленных пробок на белорусских дорогах. Так, только во Фрунзенском районе Минска сегодня утром произошло около полусотни ДТП.