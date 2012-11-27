В Солигорское водохранилище с моста упал автомобиль. Водитель погиб

Новости Беларуси. Правоохранители Минской области выясняют обстоятельства падения автомобиля с моста. ЧП произошло около деревни Листопадовичи накануне.

Машина упала в Солигорское водохранилище. Водитель погиб. Когда на место прибыли спасатели, автомобиль лежал на крыше в 20 метрах от берега, на метровой глубине.

На водительском месте был обнаружен погибший мужчина. Им оказался 56-летний житель Солигорска. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в водоем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.