В Смолевичском районе перевернулся автомобиль. Погиб 4-летний ребенок

Новости Беларуси. За рулем автомобиля «Опель Кадет» находился 34-летний мужчина, житель Борисова. На 22-м километре автодороги Слобода-Новосады он не справился с управлением, легковушка съехала на обочину и опрокинулась.

Четырехлетний ребенок выпал из транспортного средства. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как отметили в отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома, автомобиль не был оборудован детским креслом. Ремнем безопасности мальчик пристегнут не был.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Минувшей весной поход на авторынок обернулся для семьи гомельчан трагедией.

На рынок отец и сын отправились за запчастями. Занятый непростым выбором мужчина и не заметил, как мальчишка пропал из виду. Уже через час ребенка искали десятки людей: на горе отца отозвались и продавцы самого авторынка, и рабочие ближайших мастерских, и сотрудники МЧС. Найти мальчика удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Пятилетний ребенок утонул в очистном коллекторе. Смотрите видео.