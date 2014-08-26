Маршрутка с пассажирами перевернулась на проспекте Рокоссовского в Минске

Новости Беларуси. На пересечении проспекта Рокоссовского с улицей Ванеева маршрутка столкнулась с МАЗом. Удар был настолько сильным, что микроавтобус опрокинулся на бок.

В маршрутке находились пять человек. По информации ГАИ, пассажиры отделались легкими ушибами.

Обстоятельства этого ДТП еще предстоит выяснить. Пока оба водителя свою вину отрицают.



Татьяна Красий, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Ленинского района:

Кто-то из водителей проехал на красный свет. Оба отрицают свою вину. Для установки всех обстоятельств будет проводиться дополнительная проверка, опрашиваться свидетели, изучаться видеозаписи камер наблюдения.

Несколько дней назад виновницей аварии на пересечении улиц Притыцкого и Лобанка в Минске стала девушка.

Владелица красной иномарки попыталась проскочить на красный сигнал светофора. Машина столкнулась с автомобилем, ехавшим по перекрестку перпендикулярно. Последний, в свою очередь, зацепил еще три легковушки. Смотрите видео.