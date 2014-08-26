Авария в Минске. На проспекте Независимости столкнулись сразу 3 автомобиля

Новости Беларуси. Большая политика требует высокой организации. Для комфортного и безопасного передвижения кортежей участников минского саммита в городе в течение дня частично перекрывалось движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничения коснулись, прежде всего, проспектов Независимости, Победителей, а также участка кольцевой между ними. Однако такие ограничительные меры никак не повлияли на жизнь большого города. Автомобили двигались в привычном режиме.

И все же избежать аварий не удалось. Днём на проспекте Независимости столкнулись сразу три автомобиля. Виновник ДТП резко затормозил, что привело к цепочке столкновений. В аварии никто из водителей не пострадал.

Галина Морева, участник аварии:

Двигались мы все с одинаковой скоростью примерно. Неожиданно затормозил впередистоящий автомобиль.

А чуть позже на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Ванеева столкнулись МАЗ и микроавтобус. В результате ДТП маршрутка перевернулась. Пассажиров пришлось доставать через люк. Несколько человек получили лёгкие травмы.