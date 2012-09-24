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В Гомеле автомобиль врезался в мачту уличного освещения. Водитель погиб

24 сентября 2012 16:54
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Новости Беларуси. Сегодня днём, 24 сентября в Гомеле на перекрестке улиц Косарева и Речицкое шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat.

На большой скорости автомобиль, за рулём которого находился 48-летний гомельчанин, выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину, после чего врезался в мачту уличного освещения. Удар оказался настолько сильным, что со столба упал фонарь. Автомобиль буквально обнял столб. Водитель погиб на месте, его тело из покореженного салона извлекали спасатели. Кроме водителя, в автомобиле никого не было.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Гомельской области, на месте аварии не осталось тормозного следа. Экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной трагедии. Очевидцы предполагают, что водителю могло стать плохо.

# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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