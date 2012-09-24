В Гомеле автомобиль врезался в мачту уличного освещения. Водитель погиб

Новости Беларуси. Сегодня днём, 24 сентября в Гомеле на перекрестке улиц Косарева и Речицкое шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat.

На большой скорости автомобиль, за рулём которого находился 48-летний гомельчанин, выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину, после чего врезался в мачту уличного освещения. Удар оказался настолько сильным, что со столба упал фонарь. Автомобиль буквально обнял столб. Водитель погиб на месте, его тело из покореженного салона извлекали спасатели. Кроме водителя, в автомобиле никого не было.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Гомельской области, на месте аварии не осталось тормозного следа. Экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной трагедии. Очевидцы предполагают, что водителю могло стать плохо.