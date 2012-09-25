В Минске водитель сбил пешехода прямо на «зебре»

Новости Беларуси. В районе Сурганова в Минске водитель иномарки проигнорировал разметку «зебра» и на скорости сбил пешехода на оживлённой трассе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам очевидцев, молодой человек двигался со стороны Платонова в направлении проспекта Независимости в левом ряду и просто не затормозил, когда девушка вышла на пешеходный переход.

Александр Развадовский, дежурный инспектор по выезду на места происшествий УГАИ РУВД Мингорисполкома:

Водитель пояснить, как он не заметил пешехода, пока не может. Был совершен наезд на пешехода непосредственно на пешеходном переходе. Пешеход переходил с нечетной стороны на четную. Девушку забрали в больницу. Диагноз будет уточняться.