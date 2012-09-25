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360-тонник БелАЗа впервые представили на международном форуме в Лас-Вегасе

25 сентября 2012 06:33
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Новости Беларуси. Самосвал БелАЗ представлен на международной выставке в Лас-Вегасе. Такой форум проводится раз в четыре года и собирает профессионалов горнодобывающей отрасли — потребителей карьерной техники. БелАЗ и ранее участвовал в выставке, но такой мощный самосвал, как 360-тонник, там  представлен впервые.

Эту машину завод создал в 2010 году. Её длина - 15 метров, ширина - более 9, а высота — 7 метров. Карьерный самосвал может развивать скорость до 64 километров в час.

Есть система видеообзора, которая включает видеокамеры, радары и тепловизор.

Планируется, что после выставки, машина будет продана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выставки # БелАЗ # авто

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