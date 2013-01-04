В Слуцком районе под колесами авто погиб пенсионер, перебегавший дорогу

Новости Беларуси. В Минской области 2 пешехода попали под колеса автомобилей. 73-летний пенсионер погиб в Слуцком районе при попытке перебежать трассу вне пешеходного перехода. А в Березино минчанин, двигаясь по Могилевскому шоссе, сбил местную жительницу, которая шла по краю проезжей части. 43-летняя женщина в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Госавтоинспекция напоминает водителям об ухудшении условий дорожного движения. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Ожидается снег и гололедица. Автолюбителей призывают не превышать скорость и держать дистанцию. Также в праздничные выходные дорожные патрули планируют активно выявлять водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.