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На пешеходном переходном на улице Кузьмы Черного в Минске 11 октября был сбит пенсионер

11 октября 2012 18:24
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Новости Беларуси. Днем 11 октября на улице Кузьмы Черного под колеса авто попал пожилой мужчина. Он переходил дорогу по зебре. Пешехода с различными травмами и переломами доставили в больницу.

Александр Трацевский, инспектор ДПС Первомайского РУВД:
Как пояснил водитель автомашины «Киа», в связи с тем, что перед пешеходным переходом остановилось другое транспортное средство, обзор у него был ограничен, в результате чего он не успел остановиться, в последний момент увидел пешехода. Пешеход 1936 года рождения, пожилой мужчина с травмами, с переломами был доставлен в БСМП.

А накануне поздно вечером автомобиль сбил пешехода на Логойском тракте. За октябрь это уже четвертый похожий случай на данной магистрали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # авто # Первомайское РУВД # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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