Глубокие ямы на дорогах на улице Петра Глебки в Минске портят машины и мешают пешеходам

Новости Беларуси. Наметили план действий, но скрылись с места работы. Съемочная группа телеканала СТВ напала на остывший след дорожных бригад.

После того, как улица Петра Глебки превратилась в дистанцию с препятствиями, местные жители позвонили на горячую линию телеканала СТВ.

Вот уже несколько дней как глубокие дорожные ямы, вырытые на каждом квадратном метре, заставляют проезжающих здесь автомобилистов все чаще обращаться на станции техобслуживания. Согнутые диски и разбитая подвеска — вот далеко не полный перечень неприятных сюрпризов для водителей.

К слову, огромные выбоины стали настоящим испытанием не только для водителей, но и для пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.