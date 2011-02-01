В Беларуси начинают выдавать водительские права нового образца

Такие удостоверения будут признаваться во всех странах Европы.

Одним из отличий станут подкатегории, которые дают право на управление мопедом, легковым авто и грузовиком с прицепом. К тому же, документ будет иметь более высокую степень защиты и полную информацию о владельце.

Все выданные ранее удостоверения будут действовать до конца своего срока. Права международного образца нужны будут водителям для поездок за рубеж с 29 марта, когда вступают в силу поправки к Конвенции о дорожном движении.

Аппаратура для выдачи новых удостоверений уже установлена не только в Минске, но и по всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».