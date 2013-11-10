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Легковушка попала под фуру на трассе М1 в Брестской области. 4 молодых человека погибли, 1 госпитализирован

10 ноября 2013 13:19
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла этой ночью в Брестской области. На трассе М1 легковушка попала под фуру. Четыре человека погибло – двое парней и две девушки. Всем им было около 20 лет. Еще один молодой человек, ехавший на заднем сиденье, госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Водитель фуры серьезно не пострадал.

Что стало причиной трагедии сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, парень, который управлял легковушкой, был трезвый. Права он получил 2,5 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Брестской области

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