Прямой эфир

Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Житковичском районе

09 ноября 2013 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужчина забирал детей из окрестных деревень, чтобы отвезти их в школу. Во время второго рейса водителя задержали сотрудники ГАИ.

В крови 31-летнего мужчины обнаружили 0,76 промилле алкоголя. Теперь ему грозит штраф в размере 35 базовых величин, а также лишение права управления транспортными средствами на три года. 

Напомним, 24 октября официально вступил в силу закон о конфискации машин у пьяных водителей . Речь идет о тех случаях, когда автомобилист в состоянии подшофе в течение года попадается повторно. Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Смотрите расследование СТВ.

# авто # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Две аварии в Минске: сбиты две несовершеннолетние девушки
09 ноября 2013 08:30

Две аварии в Минске: сбиты две несовершеннолетние девушки

8-полосное движение открылось после реконструкции магистрали на улице Ташкентской в Минске
09 ноября 2013 08:27

8-полосное движение открылось после реконструкции магистрали на улице Ташкентской в Минске

В Гродно на пешеходном переходе легковушка сбила 2 человек и пыталась скрыться с места ДТП
08 ноября 2013 08:09

В Гродно на пешеходном переходе легковушка сбила 2 человек и пыталась скрыться с места ДТП