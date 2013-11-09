Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Житковичском районе

Новости Беларуси. Мужчина забирал детей из окрестных деревень, чтобы отвезти их в школу. Во время второго рейса водителя задержали сотрудники ГАИ.

В крови 31-летнего мужчины обнаружили 0,76 промилле алкоголя. Теперь ему грозит штраф в размере 35 базовых величин, а также лишение права управления транспортными средствами на три года.



Напомним, 24 октября официально вступил в силу закон о конфискации машин у пьяных водителей . Речь идет о тех случаях, когда автомобилист в состоянии подшофе в течение года попадается повторно. Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Смотрите расследование СТВ.