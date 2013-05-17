На МКАД водитель поливочной машины устроил грязевое цунами и повредил 6 машин сразу

Новости Беларуси. Цунами и грязевой обстрел на МКАД. Необычное ДТП произошло сегодня на Минской кольцевой автодороге из-за необдуманного поступка водителя поливочной машины.

Техника чистила дорогу, двигаясь в крайней левой полосе. На разделительном участке, под оградительными турникетами, за зиму скопилось довольно много дорожной грязи, камней, песка. Водитель поливочной машины направил поток прямо туда, и весь этот дорожный мусор с огромной силой вырвался на противоположную часть дороги, прямо на двигающиеся автомобили.

В результате грязевое цунами серьёзно повредило 6 машин. Из-за ухудшения видимости идущая впереди машина затормозила, остальные врезались друг в друга по цепочке. Слишком короткая дистанция была между ними. Водитель поливочной машины скрылся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.