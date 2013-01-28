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В Минской области внедорожник провалился под лед

28 января 2013 08:06
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Новости Беларуси. В Минской области под лед провалился внедорожник. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в МЧС, четыре туриста из России решила прокатиться на квадроциклах по замерзшей реке Неман. Компанию им попытался составить их соотечественник на джипе.

Проехав 15 метров, машина провалилась под лед. Водитель смог самостоятельно выбраться из тонущего авто. Он же и вызвал спасателей. Внедорожник сотрудники МЧС вытянули из реки при помощи эвакуатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Утопления # авто # Фотофакт

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