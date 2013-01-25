В Гомеле троллейбус сбил девушку прямо на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Вчера утром прямо на пешеходном переходе троллейбус сбил 26-летнюю девушку.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

37-летний водитель троллейбуса, двигаясь по улице Барыкина, в районе дома № 149 при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу и совершил наезд на девушку, которая шла по пешеходному переходу.

Девушка с травмами головы доставлена в больницу.

К несчастью, ДТП при участии общественного транспорта – не редкость на белорусских дорогах. Так, в ноябре прошлого года в Минске под колёсами троллейбуса погиб 57-летний мужчина. Трагедия произошла в районе улицы Вирская около 17.30. Выйдя из троллейбуса, мужчина потерял равновесие и упал. Его голова оказалась между задним колесом троллейбуса и бордюром, что привело к гибели на месте.