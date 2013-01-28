В Португалии пассажирский автобус сорвался с трассы. Погибли 10 человек

Новости Португалии. На востоке Португалии пассажирский автобус сорвался с трассы и рухнул в ущелье. Жертвами ДТП стали 10 человек, еще 33 пассажира получили увечья. Медикам пришлось доставлять пострадавших в ближайшие больницы на вертолёте.

Всего в ликвидации последствий инцидента были задействованы 250 пожарных и 88 автомобилей скорой помощи. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стали плохие погодные условия: в регионе шел проливной дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.