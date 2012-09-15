В Минске Volkswagen Passat провалился в смотровую яму

Новости Беларуси. 14 сентября произошло ЧП на улице Матусевича в Минске. Водитель Volkswagen Passat не подрасcчитал с размерами своего авто. В итоге — подвесил автомобиль над смотровой ямой. Падение обошлось без серьезных последствий для владельца машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Капустин, инспектор ДПС ГАИ Френзенского района:

В городе Минске в 15.00 произошло падение в смотровую яму автомобиля Volkswagen Passat под управлением водителя 1964 года рождения, который хотел проверить ручной тормоз. Он не рассчитал габариты смотровой ямы, в результате чего и произошло падение.