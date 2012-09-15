Прямой эфир

В Минске Volkswagen Passat провалился в смотровую яму

15 сентября 2012 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 сентября произошло ЧП на улице Матусевича в Минске. Водитель Volkswagen Passat  не подрасcчитал с размерами своего авто. В итоге — подвесил автомобиль над смотровой ямой. Падение обошлось без серьезных последствий для владельца машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Капустин, инспектор ДПС ГАИ Френзенского района:
В городе Минске в 15.00 произошло падение в смотровую яму автомобиля Volkswagen Passat  под управлением водителя 1964 года рождения, который хотел проверить ручной тормоз. Он не рассчитал габариты смотровой ямы, в результате чего и произошло падение.

# Аварии # Авария в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
13 сентября 2012 17:54

На трассе Минск-Могилев открыли новый мост через реку, 7 км сварочных швов, каждый сантиметр шва проходил УЗИ-контроль

11 сентября 2012 19:37

Авария в Минске. Женщина на «Жигулях» протаранила киоск и вылетела на остановку в центре Минска

11 сентября 2012 12:10

Автобус с поляками разбился во Франции. Есть погибшие и раненые