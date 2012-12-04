В Минске пьяный водитель выехал на встречную полосу и протаранил автобус

Новости Беларуси. «Под градусом» на «встречку». Легковой автомобиль рано утром 4 декабря врезался в пассажирский автобус. На улице Панченко молодой водитель не справился с управлением. Его «Крайслер» вылетел на встречную полосу. Столкновение было такой силы, что водителя иномарки зажало в салоне. Парню понадобилась помощь спасателей.

В момент аварии в салоне автобуса было около 15 пассажиров, никто из них не пострадал. Как выяснилось после медэкспертизы, виновник ДТП был пьян, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района:

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил легкую ЧМТ, многочисленные ссадины и ушибы. Был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

Предварительным разбирательством установлено, что водитель в момент управления транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения.