В Минске пьяный водитель врезался в «МАЗ» пожарной службы с включенной сиреной и повредил еще два авто

Новости Беларуси. Сел за руль подшофе. В результате пострадали четыре авто. Серьезное ДТП произошло 14 октября днем на пересечении улиц Долгобродской и Олега Кошевого.

«МАЗ» пожарной службы с включенной сиреной и маячками выехал на середину перекрестка, когда в него на полном ходу влетела иномарка. От удара из багажника легковушки вылетело запасное колесо, которое повредило еще два автомобиля.

Проверка на алкоголь показала, что водитель иномарки, протаранившей спецтранспорт, был пьян. Подробности случившегося выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.