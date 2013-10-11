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Автобус с российскими туристами перевернулся в Таиланде. 1 человек погиб, 35 ранены, двое – в коме

11 октября 2013 09:26
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На северо-западе Таиланда перевернулся туристический автобус. На данный момент известно об одном погибшем. 35 человек госпитализированы. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, двое находятся в коме.

Всего в салоне в момент аварии находились 42 человека, в том числе четверо детей. По уточненным данным, туристы – граждане России. Обстоятельства аварии уточняются.

Это не первая подобная авария. В августе в подобном ДТП пострадали 20 человек. Тогда водитель автобуса не справился с управлением и машина, протаранив ограждение, упала в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Авария в Таиланде

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