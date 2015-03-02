Новости Беларуси. В Минске открылась выставка милицейской ретро-техники. В числе экспонатов — 6 автомобилей. Все они в разное время — с 1944 и по сей день — были на службе правоохранительных органов. Среди раритетов — знаменитая «Жигули копейка», УАЗ или, как его прозвали сами милиционеры, — буханка, представительские «Волга» и «Москвич».

Самому старому авто — почти 70 лет. Увидеть уникальные машины может любой желающий: выставка проходит под открытым небом.

К слову, вся автоэкзотика на ходу и имеет оригинальные номера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр МВД Республики Беларусь:

Вся техника содержит Практически весь тот комплект деталей и узлов, которые были изначально заложены конструкторами в нее. Мы только поменяли салоны — кожу поставили новую. Автомобили все белорусские. Мы их находили и в плачевном состоянии, все они в свое время находились на службе в органах внутренних дел.