В Минске нетрезвый водитель снёс осветительную мачту. Пассажир с переломами рёбер в больнице

Новости Беларуси. ДТП по вине пьяного водителя произошло в воскресенье утром в Минске. Пассажир, 23-летний молодой человек, с переломами рёбер доставлен в больницу.

Водитель автомобиля Mazda6 на закруглении дороги по улице Федотова не справился с управлением и вылетел на тротуар. Удар был настолько сильный, что автомобиль снёс осветительную мачту.

Как сообщает TUT.BY, в отношении виновника ДТП составлено 2 протокола об административных нарушениях. За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере от 15 до 35 базовых величин, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года. В крови 25-летнего водителя обнаружено 2,04 промилле алкоголя.

Более двух промилле алкоголя обнаружено в крови россиянина, по вине которого в минувший четверг на протяжении шести часов было заблокировано движение на МКАД в Минске. Во время движения водитель фуры потерял управление, при этом автопоезд задел металлическое ограждение, балка лопнула и перегородила движение уже в другую сторону. Из поврежденного грузовика стало вытекать топливо на асфальт, но прибывшие спасатели его убрали. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В других странах с пьяными нарушителями не церемонятся. К примеру, в Британии штраф за вождение в нетрезвом виде – до 10 тысяч долларов, сообщили в программе «Неделя на СТВ». Кроме того, пьяного водителя могут упечь за решетку на полгода. Если же есть хоть одна жертва, то виновнику грозит до 14 лет лишения свободы. К слову, у нас по Уголовному кодексу предусмотрено до 5 лет. В США – если водитель попадётся полиции пьяным во второй раз – 4 года тюрьмы. В соседней Литве – конфискуют автомобиль.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси совместно с Министерством юстиции подготовила законопроект, согласно которому предполагается изымать автомобили у нетрезвых водителей.

Владимир Круковский, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Беларуси:

Практически полностью согласован законопроект, который Генпрокуратура готовила совместно с Министерством юстиции Беларуси. В нем предлагается конфисковывать автомобиль только в рамках уголовной ответственности, когда действия нетрезвого водителя влекут за собой смерть другого человека либо наносят тяжкие телесные повреждения. За повторное вождение в нетрезвом виде предлагается лишать свободы на срок до двух лет.