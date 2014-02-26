В Минске машина скорой помощи врезалась в погрузчик дорожников

Новости Беларуси. Машина скорой помощи врезалась в погрузчик дорожников. Авария случилась 26 февраля рано утром на улице Брилевской.

Водитель микроавтобуса службы 103 утверждает, что отвлекся и не заметил препятствие.

К слову, на погрузчике был включен проблесковый маячок, а за 60 метров до него выставлены знаки «Дорожные работы» и «Объезд». Водитель и медсестра не пострадали, а вот фельдшеру понадобилась профессиональная помощь коллег, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шеремет, командир взвода ДПС отдела ОГАИ РУВД Октябрьского района:

В результате происшествия пострадал фельдшер бригады скорой медицинской помощи, который сейчас находится в отделении больницы скорой медицинской помощи с травмами, ушибы коленных суставов. Закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. На данный момент жизни его ничего не угрожает. В отношении водителя скорой медицинской помощи был составлен административный протокол.