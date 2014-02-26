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В Боровлянах водитель иномарки сбил 4-летнего мальчика

26 февраля 2014 14:12
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Новости Беларуси. Состояние ребёнка, сбитого в Боровлянах, врачи оценивают как стабильное. Речь о четырёхлетнем мальчике. Минувшим вечером во дворе жилого дома на него совершил наезд водитель иномарки. Ребёнок внезапно выбежал из-за стоявшего автомобиля. Он был сразу госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. У мальчика перелом ноги. По данному делу проводят проверку.

К слову, в последнее время ДТП с участием пешеходов стало больше. ГАИ в этой связи начала профилактическую акцию «Пешеход». Она продлится до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Минске # авто

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