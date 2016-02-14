Авария в США: столкнулись 70 машин, есть жертвы

Новости США. Массовое столкновение автомобилей в США. ДТП с участием 70 машин произошло на оживленной трассе в штате Пенсильвания. Три человека погибли, десятки получили ранения. В череде машин - также десять фур и бензовоз.

Причина аварий — сильный гололед. Движение на автостраде несколько часов было полностью перекрыто.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода только ухудшится. Сразу в нескольких штатах ожидаются сильные снегопады и похолодание до минус 30 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.