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На белорусско-литовской границе собралась очередь из фур

14 февраля 2016 11:06
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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе  -  очереди из фур. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд стоят 160 грузовиков, в «Котловке» - 140, на погранпереходе «Бенякони» —  140 выезд и 260 - на въезд в нашу страну. 

Ситуация связана с отсутствием соглашения между Россией и Польшей: стороны не согласовали квоты разрешений на проезд фур. Поэтому весь транспортный поток идет через Беларусь и Прибалтику.

Как заверили в Госпогранкомитете, ситуация далека от катастрофической: на эти направления брошены  дополнительные человеческие ресурсы, очередь пусть медленно, но  движется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Очереди на границе Беларуси

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