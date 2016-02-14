На белорусско-литовской границе собралась очередь из фур

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе - очереди из фур. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд стоят 160 грузовиков, в «Котловке» - 140, на погранпереходе «Бенякони» — 140 выезд и 260 - на въезд в нашу страну.

Ситуация связана с отсутствием соглашения между Россией и Польшей: стороны не согласовали квоты разрешений на проезд фур. Поэтому весь транспортный поток идет через Беларусь и Прибалтику.

Как заверили в Госпогранкомитете, ситуация далека от катастрофической: на эти направления брошены дополнительные человеческие ресурсы, очередь пусть медленно, но движется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.