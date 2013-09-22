В Минске 22 сентября проходит акция «День без автомобиля». Отказались ли водители от авто?

Новости Беларуси. Велосипед вместо машины. В Минске 22 сентября проходит акция «День без автомобиля». Всем водителям, которые оставят своих железных коней и пересядут на общественный транспорт, гарантирован бесплатный проезд.

Для «безлошадных» есть еще один приятный бонус. По водительскому удостоверению можно попасть на бесплатные пешеходные экскурсии по самым интересным местам Минска.

А некоторые автолюбители сегодня пересели на велосипеды.

Автомобилиста с 20-летним стажем Сергея сегодня не увидишь за рулем. Хотя в обычные дни он не представляет своей жизни без машины.

Сергей Серапин:

Учитывая характер моей работы, каждый день я нахожусь за рулем автомобиля.

Хотя недавно транспортные пристрастия Сергея если не изменились, то существенно расширились.

Сергей Серапин:

Велосипедистом я стал недавно, в прошлом году приобрел велосипед и когда выпадает свободное время, выходные, стараюсь проводить на велосипеде.

И это воскресенье не исключение, а, скорее, правило. Сергей каждый год принимает участие в акции «День без автомобиля», которая 22 сентября отмечает велопробегом маленький юбилей – пятилетие.

В прошлом году 22 сентября Республиканский центр мониторинга окружающей среды проанализировал столичный воздух. Оказалось, что концентрация оксидов азота была почти в два с половиной раза ниже, чем в другие дни.

В этом году результат решили закрепить, добавив городу зелени. На набережной около велодорожки учащиеся 19 гимназии посадили молодые деревья.

Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Переломить вот этот стереотип, как это я себя, любимого, повезу на автобусе или метро, или сяду на велосипед, это сложно. Но я думаю, что эти молодые дети переломают и мнение старшего поколения. Только от них это зависит.

Забота об экологии и экономия для кошелька. «День без автомобиля» для водителей – экономный день. По правам можно бесплатно воспользоваться общественным транспортом, побывать на пешеходной экскурсии и взять напрокат велосипед.

Учащиеся гимназии №19 г. Минска:

Не нужно платить за бензин, парковки. Это приносит радость.

Хотя далеко не все автомобилисты соглашаются с этими доводами. Большинство готово отказаться от машины на один день лишь на словах, да и то, со множеством оговорок.

Водители:

Готов отказаться. Но сегодня никак не мог. Вот сейчас поеду и поставлю.

Сегодня не могу. К сожалению, сегодня не могу, к дочери нужно ездить несколько раз в день в больницу.

Но участники акции уверены, что массовый отказ от машин хотя бы на один день в году – лишь вопрос времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.