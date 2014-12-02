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В Минске 15-летний подросток угнал отцовскую машину и на пешеходном переходе сбил 3-летнего ребенка

02 декабря 2014 17:59
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Новости Беларуси. 15-летний подросток угнал отцовскую машину, решив покатать друзей.

На улице Судмалиса на пешеходном переходе он сбил 3-летнего ребенка, после чего молодой водитель пытался скрыться с места ДТП.

Машину оперативно обнаружили недалеко во дворе, где подросток к тому же успел повредить припаркованный автомобиль.

Как отметили сотрудники ГАИ, это не первый проступок несовершеннолетнего хулигана.

Он и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. У пострадавшего малыша черепно-мозговая травма легкой степени. К счастью, его жизни ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Этот парень не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2010 году он украл из магазина леденец, за что его отец был привлечен к административной ответственности, а уже в августе этого года он был задержан за распитие спиртных напитков.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Татьяна Харлинская

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