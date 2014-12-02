В Минске 15-летний подросток угнал отцовскую машину и на пешеходном переходе сбил 3-летнего ребенка

Новости Беларуси. 15-летний подросток угнал отцовскую машину, решив покатать друзей.

На улице Судмалиса на пешеходном переходе он сбил 3-летнего ребенка, после чего молодой водитель пытался скрыться с места ДТП.

Машину оперативно обнаружили недалеко во дворе, где подросток к тому же успел повредить припаркованный автомобиль.

Как отметили сотрудники ГАИ, это не первый проступок несовершеннолетнего хулигана.

Он и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. У пострадавшего малыша черепно-мозговая травма легкой степени. К счастью, его жизни ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Этот парень не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2010 году он украл из магазина леденец, за что его отец был привлечен к административной ответственности, а уже в августе этого года он был задержан за распитие спиртных напитков.