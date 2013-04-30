В Марьиной Горке четырех сотрудников автошколы привлекут к административной ответственности

Новости Беларуси. Инспекторы ГАИ подводят итоги спецоперации «Учебный автомобиль». В течение десяти дней правоохранители проверяли машины, на которых проходят обучение молодые водители. Результаты неутешительны.

Так, только в Марьиной Горке сразу четыре сотрудника автошколы не прошли проверку. Их привлекут к административной ответственности.

Между тем, от качества автообразования напрямую зависит ситуация с аварийностью. Согласно статистике, по вине водителей со стажем до одного года, происходит каждое десятое ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Сугак, начальник отделения ГАИ Пуховичского РОВД:

Наша задача, в первую очередь, посетить все автошколы, которые обучают водителей, проверить как на практике, так и в теории. Провести беседы с курсантами. Во время декады мы обозначаем значимость проблемы подготовки водителей.