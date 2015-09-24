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В Лиде пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнего парня и еще 10 метров провез на капоте

24 сентября 2015 08:59
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Новости Беларуси. 18-летний пешеход сейчас находится в реанимации. Обстоятельства аварии, произошедшей на улице Коммунистической в городе Лида, еще предстоит установить. Однако уже известно, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у 55-летнего водителя превысило допустимую норму почти в семь раз.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
По предварительной информации водитель «Форда» 1960 года рождения при движении по улице Коммунистической со стороны центра в направлении улицы Машерова выехал за пределы проезжей части, заехал на тротуар, где сбил 18-летнего пешехода и провез его около 10 метров на капоте авто. В настоящее время молодой парень находится в реанимации.

 

# Авария в Гродненской области # авто

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