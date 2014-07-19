В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли около 40 человек

Новости Китая. Страшная авария произошла на юго-востоке Китая. На скоростной автостраде пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим огнеопасную жидкость. Произошел сильный взрыв. ДТП унесло жизни около сорока человек. Однако эта цифра может увеличиться: еще несколько пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Причины трагедии сейчас выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики и семьям погибших.