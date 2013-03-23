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В Киеве объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильных снегопадов

23 марта 2013 14:27
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Новости Украины. В Киеве за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Снежный покров вырос на полметра. В украинской столице объявлена чрезвычайная ситуация.

Снег шел с утра пятницы. Накануне пробки в городе оценивались в 10 баллов из 10, сегодня - 6. На дорогах повсюду заторы, освобождать машины и расчищать трассы коммунальщикам помогают военные и спасатели.

ГАИ ввела ограничения на въезд в Киев грузовых авто, которые значительно осложняют передвижение транспорта.

Прогнозы синоптиков  неутешительны. Снегопад продолжится еще как минимум сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Погода

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