В Киеве объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильных снегопадов

Новости Украины. В Киеве за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Снежный покров вырос на полметра. В украинской столице объявлена чрезвычайная ситуация.

Снег шел с утра пятницы. Накануне пробки в городе оценивались в 10 баллов из 10, сегодня - 6. На дорогах повсюду заторы, освобождать машины и расчищать трассы коммунальщикам помогают военные и спасатели.

ГАИ ввела ограничения на въезд в Киев грузовых авто, которые значительно осложняют передвижение транспорта.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Снегопад продолжится еще как минимум сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.