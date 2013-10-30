В Хойниках лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка. 4 человека ранены

Новости Беларуси. Октябрьское потепление видимо неблагоприятно сказалось на дорожной обстановке в стране. Только за последние несколько дней на дорогах Беларуси произошел целый ряд серьезных происшествий. Среди прочих – лобовое столкновение в Хойниках.

Там грузовой микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковушку. Водителя виновника аварии спасателям пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента.

Всего в ДТП пострадали четыре человека, все они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.