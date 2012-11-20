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В Гродно сгорел автомобиль, перевозящий воду, когда на него упали троллейбусные провода

20 ноября 2012 10:54
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Новости Беларуси. Дорожное происшествие в утренний час-пик в Гродно. На оживленном перекрестке загорелся грузовой автомобиль, перевозивший бутилированную воду. Пожар на дороге вспыхнул из-за обрыва электропроводов троллейбуса во время движения.  Они упали на следовавший позади автомобиль.

Оба водителя сразу же принялись тушить пламя. Через несколько минут на место ЧП прибыли пожарные. Огонь ликвидировали за считанные минуты. Однако грузовая машина сгорела полностью, обгорела и передняя часть троллейбуса.

Из-за пожара движение на данном участке дороги оказалось парализовано. Возникла пробка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Гродно # авто # Фотофакт

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