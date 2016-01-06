В Гродно Renault засыпало килограммовыми кусками льда

Новости Беларуси. Автомобиль Renault двигался по улице О.Соломовой областного центра, когда на него стали падать тяжелые глыбы льда.
Как выяснилось, льдины слетали с тента фуры.
Новости Беларуси. Автомобиль Renault двигался по улице О.Соломовой областного центра, когда на него стали падать тяжелые глыбы льда.
Как выяснилось, льдины слетали с тента фуры.
Водитель Renault (в интервью AutoGrodno.by ):
Лед стал падать в двух метрах перед капотом моего автомобиля. Насколько было возможно, я смог взяться правее и затормозить. Это и спасло. Глыбы стали падать на моторный отсек хэтчбека и не задели ветровое стекло.
Водителя фуры произошедшее шокировало. Мужчина говорит, что и подумать не мог, что на тенте скопилось столько воды, которая впоследствии замерзла.
Renault ожидает серьезный ремонт.
Напомним, на днях в ледяном плену оказался лось. На Брестчине люди пришли на выручку лесному жителю. Животное провалилось в полынью и выбраться самостоятельно не могло (видео смотрите здесь).