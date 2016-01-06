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В Гродно Renault засыпало килограммовыми кусками льда

06 января 2016 08:56
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Новости Беларуси. Автомобиль Renault двигался по улице О.Соломовой областного центра, когда на него стали падать тяжелые глыбы льда.

Как выяснилось, льдины слетали с тента фуры.

В Гродно Renault засыпало килограммовыми кусками льда-1

Водитель Renault (в интервью AutoGrodno.by ):
Лед стал падать в двух метрах перед капотом моего автомобиля. Насколько было возможно, я смог взяться правее и затормозить. Это и спасло. Глыбы стали падать на моторный отсек хэтчбека и не задели ветровое стекло.

Водителя фуры произошедшее шокировало. Мужчина говорит, что и подумать не мог, что на тенте скопилось столько воды, которая впоследствии замерзла.

В Гродно Renault засыпало килограммовыми кусками льда-4

Renault ожидает серьезный ремонт.  

Напомним, на днях в ледяном плену оказался лось. На Брестчине люди пришли на выручку лесному жителю. Животное провалилось в полынью и выбраться самостоятельно не могло (видео смотрите здесь). 

# Авария в Гродно # авто # Фотофакт

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