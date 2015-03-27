В Гродно на мотоциклиста-лихача составили 15 протоколов

Новости Беларуси. Парень ехал без прав, выезжал на встречку, проезжал на красный свет и не останавливался на требования ГАИ. Молодой человек рисковал не только своей жизнью, но и других участников дорожного движения.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Наряд завершал разбирательство с водителем автомобиля, когда мимо него пронеслась «Ямаха» с польским регистрационным знаком. Оторвавшись на приличное расстояние, мотоцикл продолжил движение в сторону областного центра и мчался по нему. Светозвуковую сигнализацию патрульного автомобиля лихач игнорировал. Не собираясь останавливаться, он неоднократно проскакивал на красный сигнал светофора. Лавируя, тоже не единожды выезжал на встречную полосу. Свернув с проспекта Янки Купалы на улицу Пестрака, не справился с управлением, и спортбайк лег на правую сторону. Никаких документов задержанный не смог предъявить.

Как выяснилось, «Ямаху» гродненец купил полтора года назад в Польше, но так и не успел зарегистрировать ее в ГАИ. Молодой человек признается, что ждал нужную запчасть, чтобы довести байк до ума, и все это время на мотоцикле в город не выезжал.