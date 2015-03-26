Минск: На улице Филимонова изменена схема движения автотранспорта

Новости Беларуси. Полтора километра на манёвр. Раньше, чтобы развернуться на улице Филимонова водителям приходилось ехать к Запорожской площади, теперь же поворот разрешён на месте. По обновлённой схеме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрестке, неподалеку от 25-го дома, водителям разрешили разворот. Теперь автолюбители сэкономят и время, и деньги, ведь до ближайшего перекрёстка раньше надо было ехать полтора километра. Измененная схема движения также позволит разгрузить перекресток на Запорожской площади.