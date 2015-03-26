Прямой эфир

Минск: На улице Филимонова изменена схема движения автотранспорта

26 марта 2015 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полтора километра на манёвр. Раньше, чтобы развернуться на улице Филимонова водителям приходилось ехать к Запорожской площади, теперь же поворот разрешён на месте. По обновлённой схеме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

На перекрестке, неподалеку от 25-го дома, водителям разрешили разворот. Теперь автолюбители сэкономят и время, и деньги, ведь до ближайшего перекрёстка  раньше надо было ехать полтора километра. Измененная схема движения также позволит разгрузить перекресток на Запорожской площади. 

# Дорожное движение # авто

Другие новости рубрики

Все новости
На МКАД машина врезалась в ограждение – водитель сбежал с места ДТП
25 марта 2015 19:00

На МКАД машина врезалась в ограждение – водитель сбежал с места ДТП

Минск: из-за плохого настроения автовандал повредил 11 припаркованных возле дома машин
24 марта 2015 13:24

Минск: из-за плохого настроения автовандал повредил 11 припаркованных возле дома машин

В Брагине 39-летняя женщина погибла в аварии после ссоры с мужем
24 марта 2015 08:16

В Брагине 39-летняя женщина погибла в аварии после ссоры с мужем