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Пожарные предотвратили взрыв пропана в Борисове на частном транспортном предприятии

24 января 2013 19:43
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Новости Минской области. Очередной масштабный пожар ликвидирован в Борисове ночью. Обошлось без жертв. Частное транспортное предприятие лишилось микроавтобуса.

О возгорании около 1 часа ночи сообщил сторож, который обходил территорию. Из одного из гаражей шел дым. В соседнем помещении находился баллон с пропаном для сварочного аппарата.

Пожарные справились с возгоранием за полчаса, опередив угрозу взрыва. Остальные транспортные средства, которые находились на территории автопарка, не пострадали. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Пожар # авто

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