В Гданьске сгорели две фуры с белорусскими водителями: ущерб оценивается в 250 тыс. евро - фото

На территории портового терминала в Гданьске сгорели два большегрузных автомобиля, принадлежащих белорусским транспортным компаниям. Машины с грузом бананов полностью уничтожены пламенем. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с переносной газовой горелкой либо короткое замыкание в кабине одного из автомобилей. В результате пожара произошел взрыв, который стал причиной возгорания сразу двух машин.

Польские пожарные расчеты в течение четырех с половиной часов тушили пламя. Один из водителей доставлен в городскую больницу, у него ожоги 2-й степени. Его состояние польские врачи оценивают как удовлетворительное. Водитель второго грузовика не пострадал.

Генеральный консул Беларуси в Гданьске Руслан Есин рассказал, что консульские сотрудники посетили в больнице белорусского водителя. В Гданьск направляются представители наших транспортных компаний (владельцев сгоревших грузовиков).

По словам Руслана Есина, генконсульство в Гданьске оказывает всестороннюю помощь белорусским водителям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Так, оперативно будут решены вопросы по выдаче одному из них документов для возвращения на родину, так как паспорта были уничтожены пламенем. Представителям транспортных фирм будет предоставлена правовая помощь, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

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