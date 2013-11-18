В Египте свадебная делегация попала под поезд, пострадали 30 человек, сотрудники железной дороги арестованы

Новости Египта. В Египте арестованы сотрудники железной дороги, на участке которой 18 ноября утром произошло крупная авария. Жертвами столкновения товарного поезда с грузовиком и автобусом на переезде к югу от столицы стали более 30 человек. Число пострадавших спасатели оценивают в несколько десятков.

Впрочем, данные с места аварии противоречивы, и траурный список, вероятно, будет расти.

Как пишут местные СМИ, крушение произошло из-за нарушения правил дорожного движения, когда автобус и грузовик попытались проскочить через переезд перед приближающимся поездом. Также стало известно, что большинство погибших — родственники, ехавшие со свадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.