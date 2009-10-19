В ДТП под Смолевичами погибла третьеклассница и пострадали еще восемь человек

В микроавтобус, в котором ехали 14 пассажиров, врезался грузовик.

Они ехали по одной полосе и вырулили на встречную к трагедии. Микроавтобус и грузовик: в его кабине лишь водитель, в «Газели» – почти полтора десятка пассажиров. В основном – учителя и школьники из Витебска. Как вспоминают очевидцы, машина, ехавшая перед «Газелью» слишком резко затормозила. Микроавтобус останавливается, идущий следом грузовик тоже, но слишком поздно.

После удара в заднюю часть «Газели» ее пассажиров попросту выбрасывает с сидений. Девочка-третьеклассница погибает сразу. Та самая грузовая «Вольво», которая и протаранила микроавтобус, стоит буквально в десятках метров от места аварии. Правда, водителю этой машины, в отличие от пассажиров «Газели», очевидно повезло куда больше: разбито лобовое стекло, разворочена передняя часть и еще немного скомкан номер. Правда, для некоторых пассажиров микроавтобуса совсем другие цифры – 408-й километр трассы Брест-Москва, еще надолго останутся скомканным воспоминанием.

Фэй Кай Фун говорит, что уснул за какие-то минуты до аварии, но все, что случилось после —для него хуже, чем страшный сон. Он вспышкой помнит, как ломали двери, и выносили пострадавших

— У некоторых резаные, рваные раны, не обширного плана, за исключением одного человека, переломы той или иной степени. Состояние, можно говорить, удовлетворительное, но процесс лечения потребует некоторого времени, сообщил Петр Митько, главный врач Смолевичской центральной районной больницы.

В ночь после ДТП операции в этой больнице шли практически до утра. Одну девушку сразу доставили в реанимацию. А вот самой аварии пока не ставят даже предварительный диагноз.

— Виновных назовём только после окончания следствия. Водители были трезвые, про превышение скорости тоже говорить нельзя – сложный участок дороги, темное время суток, пасмурная погода, – рассказал Александр Черей, исполняющий обязанности начальника ГАИ Смолевичского РОВД.

Место трагедии до сих пор усыпано битым стеклом, словно еще одна разделительная полоса. Ведь ехали они по одному пути, но эта дорога ушла под разные дорожные знаки.