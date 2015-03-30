В Брестском районе автомобиль вылетел с трассы, 3 человека погибли

Трагедия в районе деревни Комаровка произошла утром в воскресенье. Автомобиль ехал по автодороги Брест-Домачево в сторону Украины. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, и машина вылетела в соединительный канал между прудами.



Управление Следственного комитета по Брестской области:

По версии следствия, водитель не справился с управлением транспортного средства на закруглении дороги, обозначенном дорожным знаком «Опасный поворот направо». По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Назначен ряд экспертных исследований.







В Минске 29 марта внедорожник врезался в маршрутку. Удар был такой силы, что машина вылетела за пределы дороги и повисла на сломанном дереве. ДТП произошло днем на площади Казинца. Пострадали два человека – пассажир и водитель кроссовера. Последний получил серьезные травмы и его госпитализировали в больницу скорой помощи. Подробности, а также фото и видео с места происшествия здесь.