В Брестской области сотрудники ГАИ с применением оружия остановили пьяного водителя, сносившего все на своем пути

Новости Беларуси. Ночная погоня, крутые виражи и стрельба. История, которая могла бы лечь в основу голливудского боевика, развернулась на дорогах Брестской области. Там сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя. Правда, остановить его удалось, лишь открыв огонь по колесам машины. Чудом история не закончилась трагедией.

На тихом мало оживленном участке дороги развернулся сюжет в стиле американского боевика: погоня, стрельба, задержание.

Водитель, который уходил от преследования ГАИ, на своем пути снес несколько знаков и повредил дорожное ограждение.

Эта нетрезвая поездка, которая лишь чудом закончилась хэппи-эндом, началась в небольшой деревне в нескольких километрах от оживленной трассы. С просьбой «повысить» градус 31-летний мужчина обратился к местным жителям, а после решил «продолжить банкет» лихой ездой на собственном автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные говорят, в том что мужчина был нетрезв, ни грамма не сомневались. Прямо возле машины «горе-гонщик» упал. Не державшегося на ногах водителя не ехать уговаривали, что называется, всей деревней.

Евгений Янчук:

Удерживали его, шофера, не давали ехать. Куда там. Потом в конце деревни бригадир наш, еще один, втроем держали его – тоже не удержали.

Уже дома был, слышал сирены и погоню.

О том, что садиться за руль в таком состоянии нельзя, мужчина и слушать не хотел. В тот момент, говорят очевидцы, он вообще уже вряд ли адекватно оценивал происходящее.

Александр Сацюк:

Потом поехал по всей дороге, по встречке ехал. Мы это все видели и решили вызвать милицию. Он хотел развернуться, в кусты врезался, у него отлетело зеркало, бампер передний и фара. Он увидел, что милиция выехала ему навстречу, поехал дальше. Милиция развернулся и поехала за ним.

Неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель игнорировал. После длительной погони перед въездом в город инспекторы приняли решение – использовать табельное оружие.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

В момент преследования нашего преступника он сметал на своем пути абсолютно все: и дорожные знаки, и отбойники. То есть все, что могло быть. Это слава богу, что там не было никого из людей. Сначала было сделано три предупредительных выстрела, после чего уже начали стрелять по колесам транспортного средства.

После принудительной остановки покинуть транспортное средство мужчина категорически отказался: он заблокировал все двери. Извлекать из машины горе-водителя пришлось с помощью спецсредств.

Позже медицинское освидетельствование лишь подтвердило догадки очевидцев: в крови нарушителя обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

За столь безответственное поведение составлено 6 административных материалов.