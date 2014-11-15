В Бресте за одну ночь неизвестные похитили государственные номера более чем с 30 автомобилей

Новости Беларуси. Более 30 автовладельцев пострадали от злоумышленников в белорусском Бресте. Утром они обнаружили, что их машины остались без номеров. Теперь водители, которые, кстати, оказались без колес и руля, потому что машины сейчас «на приколе», кроме морального, подсчитывают и материальный ущерб.

Разглядывая свой поврежденный автомобиль, Виталий не скрывает досады: злоумышленники, которые «сняли» регистрационные номера, ему досадили в двойне. В тот вечер во дворе он припарковал личный и служебный транспорт. Теперь свою машину молодой человек вынужден «поставить на прикол», а вот отказаться от рабочего авто — нет возможности.

Виталий Самайлюк:

На рабочей приходится ездить, я работаю водителем и работы у нас много. Говорят, что нельзя ездить. Ездил на свой страх и риск.

Кроме испорченного настроения, Виталий «подсчитывает» и материальный ущерб. Говорит, два внеплановых техосмотра в его бюджет никак не вписываются.

Виталий Самайлюк:

Придется платить. За одну машину 50 долларов. Это же нужно полностью перерегистрировать, техосмотр — все как положено. И времени столько надо да и не бесплатно – все за свои деньги придется платить.

В своих проблемах Виталий не одинок. Кроме пострадавших соседей о пропаже номеров заявили более 30 брестских автолюбителей. Правда, некоторым повезло: скрываясь от преследования милиции, воры бросили одну из сумок с краденым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:

Сотрудники милиции выехали на место происшествия и по «горячим следам» обнаружили сумку с уже похищенными государственными номерами. В настоящее время совместно с российскими коллегами отрабатывается версия о передачи номеров в Российскую Федерацию, устанавливаются имена и круг лиц, которые причастные к данному происшествия.