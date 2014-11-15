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В Бресте за одну ночь неизвестные похитили государственные номера более чем с 30 автомобилей

15 ноября 2014 17:13
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Новости Беларуси. Более 30 автовладельцев пострадали от злоумышленников в белорусском Бресте. Утром они обнаружили, что их машины остались без номеров. Теперь водители, которые, кстати, оказались без колес и руля, потому что машины сейчас «на приколе», кроме морального, подсчитывают и материальный ущерб. 

Разглядывая свой поврежденный автомобиль, Виталий не скрывает досады: злоумышленники, которые «сняли» регистрационные номера, ему досадили в двойне. В тот вечер во дворе он  припарковал личный и служебный транспорт. Теперь свою машину молодой человек вынужден  «поставить на прикол»,  а вот отказаться от рабочего авто — нет  возможности.

Виталий Самайлюк:
На рабочей приходится ездить, я работаю водителем и работы у нас много. Говорят, что нельзя ездить. Ездил на свой страх и риск.

Кроме испорченного настроения, Виталий «подсчитывает» и материальный ущерб. Говорит, два внеплановых техосмотра в его бюджет никак не вписываются.

Виталий Самайлюк:
Придется платить. За одну машину 50 долларов. Это же нужно полностью перерегистрировать, техосмотр  — все как положено. И времени столько  надо да и не бесплатно – все за свои деньги придется платить.

В своих проблемах Виталий не одинок.  Кроме  пострадавших соседей  о пропаже номеров  заявили более 30 брестских автолюбителей. Правда, некоторым повезло: скрываясь  от преследования милиции, воры бросили  одну из сумок  с краденым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники милиции выехали на место происшествия  и по «горячим следам» обнаружили сумку с уже похищенными государственными номерами. В настоящее время совместно с российскими коллегами отрабатывается версия  о передачи номеров  в Российскую Федерацию, устанавливаются имена и круг лиц, которые причастные к данному происшествия.

В такой ситуации  правоохранители советуют сразу вызывать милицию. А чтобы не пришлось разыскивать тех, кто ворует номера,  соблюдать элементарные правила:  парковать машину на платных стоянках, а госзнаки надежно крепить к автомобилю.

# авто # ГАИ # Сергей Дученко

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