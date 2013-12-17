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В Бресте «Фольксваген» въехал в фуру. 22-летний водитель – в реанимации

17 декабря 2013 11:16
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Новости Беларуси. Легковушка в буквальном смысле впечаталась в автопоезд, припаркованный у края проезжей части. 22-летний водитель «Фольксваген Пассат» оказался заблокирован.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:
16 декабря в 08-30 от дежурной медсестры  по линии единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Бресте на улице Катин Бор. Работники МЧС деблокировали пострадавшего мужчину 1991 года рождения. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в реанимацию.        

Обстоятельства этого происшествия ещё предстоит выяснить. Однако известно, что водитель грузовика в момент столкновения отсутствовал.

Напомним, вчера в Минске из-за несоблюдения дистанции на МКАД бетономешалка оказалась на боку. Водитель не учёл погодные условия и, как следствие, не справился с управлением. Мужчина объяснил, что пытался затормозить, когда грузовик занесло на мокром асфальте (смотрите видео).

# Авария в Бресте # авто # Фотофакт

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