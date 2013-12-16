Легковушка и микроавтобус столкнулись лоб в лоб в Смолевичском районе. 4 человека пострадали

Новости Беларуси. 4 человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса. Происшествие произошло в Смолевичском районе вблизи деревни Заказинец.

Двое пассажиров микроавтобуса были доставлены в местную больницу и после осмотра медиков в госпитализации не нуждались. 29-летний пассажир легкового автомобиля с переломами и сотрясением мозга остается на больничной койке.

Водитель микроавтобуса не пострадал. Другого автолюбителя из железной пасти пришлось освобождать сотрудникам МЧС. Он также в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.